“Sicurezza, il Protocollo fantasma. Prevenzione e controllo del territorio rimasti sulla carta”

13 Settembre 2022

Livorno 13 settembre 2022 – Ghiozzi (Lega): “Sicurezza, il Protocollo fantasma. Prevenzione e controllo del territorio rimasti sulla carta”

“Il 22 giugno scorso, con tanti trionfalismi, è stato firmato un Protocollo tra Comune, associazioni di categoria e Prefettura inerente il contrasto alla cosiddetta ‘malamovida’.

Vi si leggono interessanti iniziative di formazione e prevenzione. Peccato che sia rimasto tutto sulla carta e che si sia realizzato ben poco; per non dire nulla.

Di presidio e controllo del territorio non c’è traccia. Col tramonto la Polizia Municipale cessa – ad eccezione di qualche pattuglia impegnata in multe e incidenti – la sua attività. Le altre forze dell’ordine girano e intervengono solo per le emergenze.

Il risultato sono piazze abbandonate a se stesse, dove – se va bene – vi sono schiamazzi sino a tarda notte e resti di bottiglie e spazzatura lasciate in terra. Se va male ci scappa la rissa, bottigliate e sangue in terra. Quando purtroppo non succede di peggio.

Il problema è che (anche) in questa città non si fa prevenzione: non si controllano e non si allontanano i soggetti pericolosi. Non si venga a dire che non li si individua facilmente. Si vedono benissimo, ma bisogna che le autorità preposte si prendano l’onere di andarli a dissuadere e se non collaborano fermarli.

Non è possibile che piazze e quartieri siano ostaggio di gentaccia messa in condizione di fare quello che vuole. Tutto questo mentre sindaco e parlamentari PD di turno se ne vanno a fare passerelle solidali e a parlare di insicurezza percepita”.

Carlo Ghiozzi, Capogruppo Lega Salvini Premier Comune di Livorno

