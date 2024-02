Home

14 Febbraio 2024

Livorno 14 febbraio 2024 – “Sicurezza in centro (e non solo), episodi di criminalità sottovalutati dal Sindaco, situazione aggravata da scelte orgogliosamente sbagliate”

La consigliera comunale del gruppo misto Costanza Vaccaro interviene dopo i due recenti episodi di violenza in via grande davanti al bar Dollino:

Due aggressioni davanti allo stesso bar nel centro di Livorno, in pochi giorni. Quanto accaduto è la punta dell’iceberg di una situazione non solo sottovalutata, ma anche aggravata da scelte orgogliosamente sbagliate.

L’Amministrazione in questi anni ha infatti spesso sottovalutato gli episodi delinquenziali liquidando il problema della crescente mancanza di sicurezza in città, come una percezione sbagliata, una invenzione di alcune forze di opposizione.

Così, siamo praticamente a fine mandato e in questi quattro anni il Sindaco non è ancora riuscito ad assicurare una migliore copertura delle forze di Polizia Municipale per le zone in cui si è maggiormente cronicizzata la malvivenza.

In compenso, ha rifiutato qualsiasi proposta di contributo esterno.

Mi riferisco, ad esempio, a quanto proposto con la mozione ‘sentinelle della notte’ per arginare i furti e le ‘spaccate’ alle vetrine delle attività commerciali.

Un servizio di pattugliamento notturno del territorio mediante vigilanza privata che, in costante contatto con le Forze dell’Ordine, segnalasse situazioni sospette, rafforzando la salvaguardia delle vie e delle piazze più sensibili.

Una proposta che avrebbe migliorato la sicurezza urbana a vantaggio di cittadini e commercianti esasperati e che è stata orgogliosamente cassata dall’Amministrazione, la quale ha dimostrato scarsa lungimiranza anche nella riqualificazione di quelle aree.

Sindaco e Giunta infatti, anziché procedere attraverso concorsi di progettazione, lunghi, costosi ed eccessivi, in questi anni avrebbero dovuto procedere velocemente alla risistemazione del centro città per evitare il degenerarsi della situazione: lo abbiamo detto molte volte in Consiglio, ma siamo sempre stati guardati con sufficienza dai banchi della maggioranza.

Episodi di violenza come quelli accaduti in via Grande, avvengono già in pieno giorno, nelle vie del centro città e a chiunque può capitare di essere coinvolto in una situazione del genere.

Purtroppo, la Livorno del Pd è ormai insicura ovunque, dalle periferie alle vie del centro, compresa la via Grande da sempre simbolo del dinamismo commerciale della nostra città”.

