20 Luglio 2022

Sicurezza in città, dalla rapina al disabile ai furti, l'intervento di Amato (FI)

Livorno 20 luglio 2022 – Sicurezza in città, dalla rapina al disabile ai furti, l’intervento di Amato (FI)

Ulteriore gravissimo episodio di violenza nella nostra città nei confronti di un disabile, nei confronti di una persona debole e indifesa.

Tutto ciò si va ad aggiungere ai continui furti e atti vandalici che continuano a minare la sicurezza e la percezione di essa da parte dei cittadini.

La sicurezza deve essere al centro delle nostre azioni mettendo in campo tutte quelle azioni necessarie affinchè i livornesi possano vivere il loro quotidiano senza preoccupazioni.

Tanti sono gli interventi messi in campo fino ad oggi ma, forse, non sono ancora sufficienti per porre un freno a simili situazioni.

E’ importante potenziare sul territorio i presidi, utilizzare le nuove tecnologie implementando il sistema di videosorveglianza e avere una corretta illuminazione nelle aree critiche.

A tale scopo la Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti presenterà un’interrogazione parlamentare, come già fatto per la città di Prato, per chiedere quali iniziative si intendono adottare per implementare i presidi e la presenza delle Forze dell’Ordine non solo a Livorno; ma in tutta la Toscana dove questi fenomeni sono in continua ascesa.

Inoltre verrà chiesto che venga previsto un sostegno economico alle attività commerciali e ai negozi finalizzato all’installazione di telecamere in prossimità delle loro attività.

Elisa Amato

Coordinatore Comune di Livorno – Forza Italia

