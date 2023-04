Home

Sicurezza in Corea, Ghiozzi: ci volevano le televisioni per svegliare dal mondo dei sogni il sindaco e farlo intervenire”

19 Aprile 2023

Ci volevano le televisioni a livello nazionale per smuovere il Sindaco, svegliarlo dal mondo dei sogni e farlo intervenire nel quartiere di Corea a constatare lo stato di degrado in cui molti livornesi sono stati costretti a vivere per mesi ed anni.

Oltretutto, come se non bastasse il fatto di rimanere chiusi nelle proprie case per la paura di scendere per strada, questi cittadini dovrebbero essere costretti a pagare lo smaltimento dell’immondizia prodotta dagli abusivi nei loro garage e scantinati: una richiesta fuori da ogni concezione logica di cui chiederemo conto in Consiglio Comunale.

E’ dall’inizio di questo mandato amministrativo, ed ormai sono ben 4 anni, che andiamo a ribadire come ci siano problemi di sicurezza nei quartieri del centro e nelle zone popolari nord della città, con intere aree “fuori controllo”,

parole così misfrattate dallo stesso Salvetti tanto da farlo diventare uno “sketch burletta” nella trasmissione di Mario Giordano.

Oltre alla repressione dei reati, che Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno svolgendo in modo egregio, serve la prevenzione che deve essere garantita con un controllo capillare e costante del territorio.

Per questo dobbiamo tornare subito ai Vigili di Quartiere senza aspettare oltre.

E’ inutile che l’Amministrazione Comunale apra nuove sedi anche periferiche della Polizia Municipale; serve che questo corpo di forze dell’ordine locale torni a camminare per i nostri quartieri, tra le strade, tra la gente, a dialogare con i cittadini, a segnalare immediatamente situazioni di degredo come quella di Piazza Saragat e, dove possibile, intervenire subito.

E’ inutile che il Sindaco si vanti di aver aumentato il numero di Vigili Urbani con nuove assunzioni, se poi questi devono presidiare uffici ed ufficetti; oltretutto all’ultimo Consiglio Comunale ha chiesto a noi rappresentanti del centro destra di chiedere maggior numero di forze dell’ordine al Governo Centrale; ma come? Fino a ieri non andava tutto bene per Salvetti?

Fino a che c’era il Ministro Lamorgese del PD queste richieste non potevano essere fatte?

No, prerchè la propaganda del Sindaco Salvetti era quella di dimostrare che tutto andava bene perchè al governo della città c’era lui ed i suoi compagni del PD.

Oggi, purtroppo, si è dovuto scontrare per l’ennesima volta con la realtà dei fatti.

E’ ora di dire basta a questa politica dei buonisti, è necessario fin da subito sgomberare le case occupate e togliere le case popolari a chi delinque, a tutti coloro i quali utilizzano alloggi a costi ridotti per continuare a fare affari con la droga e lo spaccio: questa gente non ha diritto di togliere abitazioni a chi è da anni in graduatoria ed aspetta un alloggio per poter abitare.

E’ necessario fin da subito riconsegnare quartieri sicuri e tranquilliai cittadini livornesi, oltre che le case a chi veramente se lo merita: questi sono diritti sacrosanti, sanciti anche dalla nostra Costituzione, che devono assere tutelati e garantiti da chi governa le città senza se e senza ma, Salvetti compreso.

Lo dichiara Carlo Ghiozzi, consigliere comunale della Lega

