Sicurezza in Corea, Mario Giordano su Salvetti: “Livorno, il sindaco ci attacca”

Cronaca

19 Aprile 2023

Sicurezza in Corea, Mario Giordano su Salvetti: “Livorno, il sindaco ci attacca”

Livorno 19 aprile 2023 – Sicurezza in Corea, Mario Giordano su Salvetti: "Livorno, il sindaco ci attacca"

La trasmissione televisiva Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano e trasmessa su Rete4 si è occupata con alcuni servizi della situazione in cui vivono i cittadini livornesi nel quartiere Corea. La paura e l’insicurezza a seguito della criminalità sono state ampiamente documentate. A seguito di un servizio tal titolo città fuori controllo, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto un intervento in consiglio comunale al quale non si è fatta attendere la replica del conduttore televisivo

Nel video uno spezzone delle dichiarazioni del sindaco Salvetti e le repliche di Giordano trasmesse in tv

