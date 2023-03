Home

29 Marzo 2023

Sicurezza in Garibaldi, FdI: “Immagini dello spaccio inviate a Striscia la Notizia, abbattere le baracchine”

Livorno 29 marzo 2023

Fratelli d’Italia Livorno in conferenza stampa, il tema principale è la questione della sicurezza nella piazza Garibaldi con il partito di opposizione che esprime preoccupazione per il degrado e lo spaccio nella zona.

Mentre il Comune pensa nuovamente ad assegnare le baracchine vuote presenti in piazza Garibaldi, FdI pensa ad abbatterle

L’apertura delle baracchine non risolve i problemi di sicurezza della piazza, mentre i bambini giocano sulle altalene, nelle panchine vicine spacciano. di sera o di notte, quando le baracchine sono chiuse diventano nascondigli perfetti sia per la droga che per gli spacciatori e altri delinquenti. La notte non è neppure sicuro rientrare a casa.

E’ per queste ragioni che Fratelli d’Italia proporrà un’interrogazione in consiglio comunale sulle baracchine in piazza Garibaldi chiedendone l’abbattimento. Ma FdI Livorno non si è ferma a questa azione in consiglio comunale e per portare all’attenzione l’annoso problema dello spaccio ha anche inviato delle immagini che documentano la situazione a Striscia la Notizia

