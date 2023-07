Home

10 Luglio 2023

Sicurezza in Venezia, oltre due minuti di retromarcia per l’ambulanza (Video)

Livorno 10 luglio 2023 – Sicurezza in Venezia, oltre due minuti di retromarcia per l’ambulanza (Video)

Un video pubblicato sul gruppo Facebook Vivi la Venezia mostra una situazione preoccupante per la sicurezza dei cittadini.

Si vede un’ambulanza che impiega due minuti e dodici secondi per

uscire a retromarcia dalla zona pedonale

sugli Scali delle Ancore passando in mezzo ai tavoli delle persone a cena o al pub.

In caso di emergenza, anche pochi secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte, come mai l’amministrazione comunale non ha previsto un’area di manovra di una decina di metri per questo tipo di situazioni?

Ecco il video pubblicato sul gruppo Facebook Vivi la Venezia

