Sicurezza in Venezia, presidi tra l'1 e le 5 del mattino: confronto in Commissione, trasmissione in streaming

18 Gennaio 2026

Sicurezza in Venezia, presidi tra l’1 e le 5 del mattino: confronto in Commissione, trasmissione in streaming

Livorno 18 gennaio 2026

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

La Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità urbana) è stata convocata dalla presidente Denise Bertozzi per lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 09.00 per discutere il seguente ordine del giorno:

Prot. 103771-2025 – Interpellanza urgente dei Consiglieri Perini e Amadio: “Istituzione dei presidi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale nel quartiere Venezia tra le 1.00 e le 5.00”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.

Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”

Presidente: Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Vice Presidenti: Eleonora Agostinelli (Partito Democratico), Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)

Altri componenti: Valerio Ferretti, Francesca Cecchi (Partito Democratico); Arianna Terreni (Lista Civica); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia); Daniele Esposito (Movimento Cinque Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare); Andrea Morini (Primo Polo per Livorno).

I Presidenti dei Gruppi consiliari fanno parte delle Commissioni consiliari permanenti e della Commissione Speciale senza diritto di voto a norma dell’art. 16, co.5, del Regolamento del Consiglio Comunale; qualora nelle Commissioni consiliari non vi sia rappresentanza di un gruppo, si applica l’art. 16 ter, co. 1, per cui i Presidenti dei Gruppi consiliari partecipano di diritto alle Commissioni con facoltà di parola e con voto limitato ai casi in cui il gruppo non sia altrimenti rappresentato in seno alla Commissione.