3 Ottobre 2023

Livorno 3 ottobre 2023 – Sicurezza in via Cambini, 2 minuti per rimuovere arredi e quanto sopra in caso di emergenze

Via Cambini più sicura: le nuove regole per l’occupazione del suolo pubblico

Via Cambini, una delle vie della movida e più frequentate di Livorno, cambia volto. La Giunta comunale ha approvato un Piano d’Ambito che regola l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione, al fine di garantire la sicurezza in caso di emergenza e di consentire l’accesso e il transito dei mezzi di soccorso.

Sicurezza in via Cambini, 2 minuti per rimuovere arredi e quanto sopra in caso di emergenze è uno dei cambiamenti più importanti risultato di mediazione tra; l’uso del suolo pubblico per lavoro e il diritto alla vita nelle emergenze

Il Piano è stato condiviso con i commercianti e approvato dai vigili del fuoco. Il Piano riguarda il tratto di via Cambini compreso tra via Roma e via Marradi, dove si trovano numerosi bar, ristoranti e negozi.

Le nuove regole prevedono che:

l’occupazione del suolo sia possibile su entrambi i lati della via, ma che i marciapiedi siano lasciati liberi. Inoltre, deve essere lasciato libero da tavoli e sedie un percorso centrale di 1,5 metri, per consentire il passaggio dei pedoni. Ad attività chiuse, gli esercenti dovranno inoltre garantire una corsia minima di 3,50 metri, rimuovendo tutti gli arredi leggeri e lasciando solo gli ombrelloni nella posizione stabilita.

Ad attività aperte, in caso di emergenza, gli esercenti dovranno essere in grado di rimuovere (dal momento della prima percezione della situazione di emergenza) nel tempo massimo di 2 minuti tutti gli arredi leggeri per lasciare la via libera ai mezzi di soccorso. Si tratta di un impegno importante, che richiede la collaborazione e la responsabilità dei commercianti.

L’obiettivo del Piano è di rendere via Cambini più sicura e vivibile, senza penalizzare l’attività economica e la socialità che la contraddistinguono. Si tratta di un equilibrio delicato, che richiede il rispetto delle norme e il buon senso da parte di tutti.

