Home

Cronaca

Sicurezza in Via Cambini: il Prefetto Dionisi sollecita misure urgenti. Affuenza superiore alle 300 persone consentite

Cronaca

13 Novembre 2025

Sicurezza in Via Cambini: il Prefetto Dionisi sollecita misure urgenti. Affuenza superiore alle 300 persone consentite

Livorno 13 novembre 2025 Sicurezza in Via Cambini: il Prefetto Dionisi sollecita misure urgenti

Il Prefetto Giancarlo Dionisi ha riunito oggi Comune, Forze di Polizia e associazioni di categoria per affrontare le criticità di Via Cambini, dove ogni fine settimana si registra un afflusso superiore alla capienza massima di 300 persone.

La strada, lunga meno di 60 metri e con tratti larghi solo 1,5 metri, offre una superficie calpestabile di 360 mq, insufficiente a gestire gli attuali flussi.

Il Prefetto ha chiesto al Comune di adottare immediatamente un’ordinanza ai sensi dell’art. 27 bis del Regolamento di Polizia Urbana, introducendo limitazioni alla vendita e consumo di alcol e misure per ridurre l’impatto acustico.

Dionisi ha dichiarato:

“Via Cambini non può sostenere gli afflussi attuali. La sicurezza e la convivenza civile sono a rischio. L’ordinanza deve arrivare nei prossimi giorni, con misure chiare contro abuso di alcol e rumore.”

Alle associazioni di categoria è stata richiesta l’attivazione di un sistema di contingentamento con numero chiuso, tramite contapersone, per garantire il rispetto del limite di 300 presenze.

Il Prefetto ha ribadito:

“Serve un numero chiuso. Gli esercenti devono essere parte attiva: il controllo degli accessi è indispensabile.”

E ha concluso:

“Mi aspetto che queste misure siano operative entro la prossima settimana.”