Sicurezza in via G. Bruno, residenti: “Fate come in via Bengasi, o sgomberate o d’ora in poi agiremo per conto nostro”

Cronaca

23 Agosto 2022

Questa mattina in Via Giordano Bruno si è tenuta una conferenza stampa di alcuni residenti esasperati dalla situazione di illegalità presente nella zona

“La sicurezza in via Giordano Bruno non c’è, la situazione è critica, ci siamo appellati più volte a sindaco, Questore, al Prefetto ma ad oggi non è cambiato niente. Qualche intervento c’è stato, anche qualche sgombero, ma poi la situazione torna come prima se non peggio.

Si vive circondati dall’illegalità, stranieri che occupano le case Erp cantine, usate poi come depositi di oggetti rubati o come zone di spaccio. Se no spacciano in casa sono in strada e tutte le sere è così

Siamo stanchi di questa situazione, vogliamo che le forze dell’ordine intervengano in massa come hanno fatto in via Bengasi e sgomberino tutti quelli che non rispettano la legge dalla zona, vogliamo vivere tranquilli non ne possiamo più. Se non otterremo lo sgombero, d’ora in poi agiremo per conto nostro”

Queste in sintesi alcune frasi che raccontano la situazione e che potrete ascoltare nell’intervista audio

La situazione nella zona è una bomba ad orologeria e le parole di ultimatum dei residenti, fanno capire il reale grado di esasperazione

