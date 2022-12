Home

27 Dicembre 2022

Sicurezza, In viale della Libertà due nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Livorno 27 dicembre 2022 – Sicurezza, In viale della Libertà due nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Il comune di Livorno ha approvato un progetto per la realizzazione di due nuovi passaggi pedonali rialzati in viale della Libertà. L’affidamento dei lavori è previsto per il mese di febbraio 2023 e l’esecuzione nel mese di settembre.

I nuovi passaggi pedonali rialzati con cartelli di zona a 30 Km/h garantiranno la sicurezza dell’attraversamento dei pedoni in due zone critiche dove in passato si sono verificati spesso incidenti.

I punti critici individuati dal Comune sono l’attraversamento all’ingresso della villa Fabbricotti e l’attraversamento tra il bar Sant’Agostino e piazza Aldo Moro

