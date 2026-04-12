Home

Politica

Sicurezza, la verità sui tagli della polizia secondo il consigliere Perini (FdI)

Politica

12 Aprile 2026

Sicurezza, la verità sui tagli della polizia secondo il consigliere Perini (FdI)

Livorno 12 aprile 2026 Sicurezza, la verità sui tagli della polizia secondo il consigliere Perini (FdI)

Sul tema della sicurezza e dell’organico delle forze dell’ordine, il consigliere comunale Alessandro Perini, esponente di Fratelli d’Italia, è intervenuto con parole molto dure nei confronti della maggioranza e delle opposizioni, contestando quelle che ha definito posizioni contraddittorie sul ruolo della polizia, sulla repressione del fenomeno dello spaccio e sulle politiche nazionali in materia di assunzioni nelle forze dell’ordine.

Nel suo intervento in aula, Perini ha accusato alcuni consiglieri di esprimere posizioni contrastanti sul tema della sicurezza urbana, sostenendo che da una parte viene chiesto un incremento degli organici della polizia e dall’altra si critica gli interventi repressivi messi in campo sul territorio.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha puntato in particolare il dito contro le posizioni espresse su piazza Garibaldi, richiamando il dibattito degli anni scorsi sulle misure da adottare per contrastare lo spaccio e il degrado nell’area.

Secondo Perini, gli interventi delle forze dell’ordine e i controlli effettuati nella zona rappresentano finalmente una risposta concreta al problema della sicurezza, in contrapposizione, a suo dire, a proposte che in passato avrebbero privilegiato interventi di riqualificazione urbana e sociale

Nel corso del suo intervento, il consigliere ha inoltre allargato il ragionamento al piano nazionale, criticando i precedenti governi di centrosinistra per il numero delle assunzioni nelle forze di polizia.

Perini ha citato il dato relativo al 2020, quando col blocco del turnover voluto dalla sinistra sono state effettuate 3.854 assunzioni come “record negativo” a seguiti di 10-15mila andati in pensione. Perini poi contrappone la dituazione del 2020 a quella dei numeri del governo guidato da Giorgia Meloni, che – secondo quanto affermato in aula – avrebbe proceduto a 35 mila assunzioni in tre anni, sottolineando anche lo sblocco del turnover.

Nel suo intervento ha sostenuto che negli anni precedenti il numero dei pensionamenti avrebbe superato di gran lunga quello dei nuovi ingressi, contribuendo così all’attuale situazione di sotto organico.

L’affondo politico si è quindi concentrato sulle responsabilità attribuite alle precedenti gestioni governative, accusate di aver contribuito, secondo la lettura del consigliere, a un abbassamento del livello di sicurezza nel Paese.

Un intervento dai toni fortemente polemici che ha riacceso il confronto politico in consiglio comunale su sicurezza, presidio del territorio e ruolo delle forze dell’ordine.

Di seguito la trascrizione audio integrale del consigliere Perini intervenuto in consiglio comunale

“Oggi siete in preda a uno sdoppiamento della personalità.

C’è chi chiede assunzioni di polizia, c’è chi chiede meno repressione.

Addirittura c’è il consigliere Ferretti che riesce a fare entrambe.

Ci vuole più polizia, più assunzione di polizia però troppa repressione.

Io non lo so qual è la sintesi di queste posizioni?

Che voi vorreste assumere la polizia per imboccare gli spacciatori,

per coccolarli, tenerli in braccio?

Cosa deve fare la polizia? La polizia fa la repressione,

fa il controllo, fa quello che abbiamo visto finalmente in piazza Garibaldi.

Ma quando voi in piazza Garibaldi proponevate di combattere lo spaccio

con le altalene e i giochini a dondolo come proponeva il qui presente security manager

voi siete quelli che non volevate l’esercito in piazza Garibaldi

come diceva sempre il sindaco Salvetti.

Voi siete quelli, lo diceva Cinzia Simoni che non volete dare i manganelli alla polizia municipale.

Voi siete quelli che contrastate la sicurezza in questo paese.

Voi siete quelli che nel 2020 avete toccato il record negativo di assunzioni di forze e polizia

con il governo Conte PD avete toccato quota 3854 assunti nel 2020.

Il record. Meno di così nessuno li aveva mai assunti.

Nemmeno Prodi, nemmeno D’Alema, nessuno.

Il governo Meloni in tre anni ne ha assunti 35 mila.

Sono più del triplo all’anno di media rispetto a quello che avete fatto voi.

E voi ci venite a dire che ci vuole più assunzioni di polizia?

Ma voi vi guardate allo specchio la mattina quando vi svegliate

o uscite così pensando di poter indossare qualsiasi faccia

e prendetevi un po’ di spazio per vedere cosa succede.

Per vedere in giro i livornesi e gli italiani ogni giorno dell’anno.

Il governo Meloni ha sbloccato il turnover perché con voi, cari consiglieri,

quando eravate al governo c’era un blocco del turnover.

Vuol dire che andavano in pensione più agenti di quelli che venivano assunti.

Infatti ne assumevate 3800 e ne andavano in pensione 10 mila, 15 mila.

Questi sono i risultati a cui voi ci avete portato.

E poi oggi ci dite ma siamo sotto organico?

Ah complimenti, bella scoperta!

Grazie, grazie a voi, grazie al vostro impegno per abbassare il livello di sicurezza nel nostro paese”.