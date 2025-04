Home

Sicurezza lavoro, multati parrucchiere asiatico e gestore tavola calda

6 Aprile 2025

Sicurezza lavoro, multati parrucchiere asiatico e gestore tavola calda.

Prosegue l’impegno dei Carabinieri di Livorno nella prevenzione e repressione dei reati connessi agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I militari carabinieri hanno rilevato che il gestore 45enne di origini asiatiche di un salone di parrucchiere a Piombino

ed un 60enne gestore di un bar tavola calda di Livorno, non avrebbero provveduto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente

La violazione riguarderebbe la materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Oltre al deferimento in stato di libertà, sono state elevate sanzioni per un importo di quasi 2.000 euro.

I controlli continuano in tutto il territorio labronico.