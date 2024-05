Home

Sicurezza nei cantieri, denunciato e sanzionato imprenditore 60enne

16 Maggio 2024

Sicurezza nei cantieri, denunciato e sanzionato imprenditore 60enne

Donoratico (Livorno) 16 maggio 2024 – Sicurezza nei cantieri, denunciato e sanzionato imprenditore 60enne

Prosegue in modo serrato la campagna di controlli in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno

Al riguardo Carabinieri del NIL di Livorno e della Stazione Carabinieri Forestali di Cecina, hanno denunciato e sanzionato un imprenditore edile di 60 anni cui sono state anche elevate ammende ammontanti ad importo complessivo di quasi duemila euro.

In particolare, nel corso di accurata ispezione condotta all’interno di in un cantiere della zona di Donoratico, i Carabinieri hanno riscontrato irregolarità nella mancanza da parte della ditta del cd. Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi); si tratta del documento tecnico che rappresenta un punto di riferimento nodale del cantiere per tutto quanto afferisce tali attività e che pertanto la deve obbligatoriamente essere tenuto a disposizione in loco trattando direttamente aspetti e procedure il cui rispetto si riverbera direttamente sulla sicurezza del personale impiegato nel cantiere.

Per l’accertata mancanza che assume rilievo penale in seno alla disciplina normativa di settore (D.Lgs.81 del 2008) l’uomo, oltre la sanzione amministrativa di circa 2000 euro, è stato deferito all’AG di Livorno competente.