21 Gennaio 2026

Livorno 21 gennaio 2026 Sicurezza nei locali, Confcommercio Livorno: “Legalità e rispetto delle regole a tutela di imprese e cittadini”

“Il rispetto delle regole non è un adempimento formale, ma la base indispensabile per garantire sicurezza, qualità del servizio e tutela dei cittadini”. È questo il messaggio di Confcommercio Livorno che interviene sulla direttiva del Viminale che rafforza l’attenzione sui controlli nei locali, emanata dopo i tragici fatti di Crans-Montana.

A sottolinearlo è il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli: “Come associazione sosteniamo da sempre con convinzione ogni iniziativa volta a contrastare abusivismo e illegalità, fenomeni che rappresentano un rischio sotto il profilo della sicurezza e che penalizzano le imprese che operano correttamente”.

Secondo Pieragnoli, infatti, “le attività che si collocano fuori dal perimetro delle regole alterano il mercato e producono una concorrenza sleale nei confronti di chi investe quotidianamente in professionalità, formazione, sicurezza e rispetto delle normative”.

Il tema, però, non riguarda soltanto il rispetto delle disposizioni amministrative. “In alcune situazioni irregolari – evidenzia il direttore provinciale – si crea un’illusione di sicurezza che nei fatti non esiste, esponendo cittadini e lavoratori a rischi concreti. È un aspetto che va affrontato con responsabilità, senza ambiguità”.

“Regole chiare, controlli efficaci e un’azione decisa contro le irregolarità – conclude Pieragnoli – sono strumenti fondamentali per tutelare le imprese sane e garantire uno sviluppo equilibrato del settore, fondato sulla legalità e sulla concorrenza leale”.

