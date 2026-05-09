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Sicurezza nei luoghi di lavoro, nil denunciano due imprenditori

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9 Maggio 2026

Sicurezza nei luoghi di lavoro, nil denunciano due imprenditori

Livorno 9 maggio 2026 Sicurezza nei luoghi di lavoro, nil denunciano due imprenditori

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma, al termine di attività ispettive, condotte in collaborazione con le locali Stazioni Carabinieri, hanno riscontrato il mancato rispetto della normativa di settore da parte di due esercizi commerciali operativi, rispettivamente, a Collesalvetti e Piombino, per le quali i responsabili d’impresa sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.

I carabinieri hanno rilevato infatti che i gestori della attività sottoposte a controllo, nello specifico un bar ed un panificio, non avrebbero adempiuto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, in particolare, non avendo predisposto il servizio di gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, contravvenendo all’obbligo di formare e poi designare i lavoratori incaricati di attuare le operazioni emergenza in caso di pericolo grave ed immediato, come ad esempio in caso di incendio.

È stata altresì contestata la presenza di dispositivi di controllo dei lavoratori non in linea con le disposizioni dello Statuto dei lavoratori.

Oltre al deferimento in stato di libertà, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di oltre 5.000 euro.