Sicurezza nei porti, in Fortezza Vecchia un convegno nazionale

17 Maggio 2023

Livorno 17 maggio 2023

Venerdì 19 Maggio, a partire dalle ore 8.30, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia

Si terrà il secondo convegno dedicato agli RLSS di Sito dei Porti Italiani, figure chiave in ambito portuale, anelli di congiunzione tra le parti datoriali, le istituzioni e gli RLS per le questioni che attengono alla tutela della sicurezza e dell’igiene in ambito portuale durante lo svolgimento delle attività lavorative.

L’iniziativa è stata organizzata dagli RLSS del porto di Livorno con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed è stata pensata per promuovere in modo sempre più incisivo la sicurezza nell’ambito del lavoro portuale.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto l’intervento del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. A seguire una tavola rotonda cui parteciperanno il Segretario Generale dell’AdSP, Matteo Paroli, il Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Portuale, Luigi Robba, il Presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, il segretario generale di Fise Uniport, Paolo Ferrandino, il presidente dell’Agenzia per il Lavoro Portuale di Trieste, Franco Mariani, il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, il direttore generale di Assiterminal, Alessandro Ferrari, ed esponenti del mondo sindacale.

Completano la mattinata due focus specifici dedicati alla Vigilanza, Formazione e Promozione e al Protocollo Porti.

