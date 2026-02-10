Sicurezza nelle scuole e nelle adiacenze, si è riunito il Cposp a seguito della circolare Vaditara Piantedosi

Home

Livorno 10 febbraio 2026

CIRCOLARE VALDITARA PIANTEDOSI RIUNIONE CPOSP

Sicurezza negli istituti scolastici: rafforzato il coordinamento istituzionale in Prefettura

In attuazione della direttiva congiunta dei Ministri dell’Istruzione e del Merito e dell’Interno, presso la Prefettura di Livorno si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla sicurezza negli istituti scolastici.

L’incontro ha l’obiettivo di rafforzare le azioni coordinate di prevenzione e controllo, intercettando tempestivamente eventuali situazioni di criticità e garantendo sicurezza e legalità all’interno delle scuole e nelle aree immediatamente adiacenti. Il Comitato rappresenta una rete istituzionale stabile a tutela delle comunità educative e consente di attivare interventi mirati, proporzionati e tempestivi.

Alla riunione hanno partecipato la Provveditrice agli Studi, la Vice Sindaca di Livorno e i vertici provinciali delle Forze di polizia, condividendo un approccio unitario fondato sulla prevenzione, sull’ascolto e sulla presenza dello Stato sul territorio.

A seguito dell’incontro, il Prefetto ha inoltre diramato una circolare ai Sindaci della provincia di Livorno, invitandoli a svolgere un primo screening degli istituti scolastici presenti nei rispettivi territori e a segnalare eventuali criticità, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale.

Il Prefetto ha sottolineato che «la sicurezza nelle scuole è una priorità non negoziabile: prevenzione e controllo devono procedere insieme, con fermezza ed equilibrio, per tutelare studenti, personale scolastico e famiglie».

La Provveditrice agli Studi, dott.ssa Grieco, ha dichiarato:

«Il Comitato rappresenta una rete istituzionale a garanzia delle scuole ed ha lo scopo di poter mettere tempestivamente in atto, in caso di criticità evidenziate, azioni coordinate di prevenzione e controllo per garantire sicurezza e legalità all’interno dei nostri istituti. Per l’avvio di tali attività preventive sarà comunque centrale il ruolo dei dirigenti scolastici, che segnaleranno eventuali situazioni meritevoli di intervento. Per questo li incontrerò a breve per fare una mappatura delle varie situazioni a livello provinciale».

