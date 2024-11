Home

Cronaca

Sicurezza, notte di controlli. Spaccio, coltello, attrezzi da scasso e guida senza patente, denunciate 6 persone

Cronaca

17 Novembre 2024

Sicurezza, notte di controlli. Spaccio, coltello, attrezzi da scasso e guida senza patente, denunciate 6 persone

Livorno 17 novembre 2024 Sicurezza, notte di controlli. Spaccio, coltello, attrezzi da scasso e guida senza patente, denunciate 6 persone

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche del Prefetto condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, tesi alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell’ambito anche degli episodi di mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione al centro città nell’area che ricomprende le piazze della Repubblica, Garibaldi, Mazzini e piazza XX Settembre sino ad abbracciare anche la rete viaria minore intorno alle stesse.

Nel corso della recente attività, svolta in orario serale, durante un controllo di polizia in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso e denunciato per spaccio aggravato in concorso un uomo ed una donna sulla trentina sorpresi ad aver ceduto 1 grammo di marijuana ad un giovane. All’esito della successiva perquisizione personale addosso alla donna sono stati rinvenuti ulteriori 6 grammi di hashish. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore per fine non terapeutico.

Sempre nell’ambito dell’azione dell’Arma tesa alla prevenzione della criminalità diffusa, tre uomini, di età compresa tra 19 e 47 anni, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e possesso di attrezzi da scasso. I predetti sono stati sorpresi, in area compresa fra piazza Dante, via Pera e via Maggi, durante un controllo dei Carabinieri, in possesso, rispettivamente, di un coltello a serramanico avente lama di 15 cm, di una forbice con lame della lunghezza di 15 cm e di vari attrezzi da scasso e grimaldelli, senza nessuno di loro essere stato in grado di giustificarne la motivazione del porto.

Sul delicato e attuale fronte che attiene alla prioritaria tutela della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, soprattutto nei prefestivi e festivi, un automobilista 31enne dell’Est Europa è stato denunciato dopo che è stato sorpreso in piazza della Repubblica mentre guidava un’autovettura senza patente, che peraltro non avrebbe mai conseguito.

Nel corso dello stesso servizio sono state inoltre elevate tre sanzioni amministrative previste in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica a carico di un uomo sulla quarantina di passaggio dal cecinese, controllato dai militari nella via Firenze mentre guidava la propria vettura con tasso alcolemico verificato pari a 0,7 gr/l.; anche un giovane sulla ventina della zona è stato controllato sempre in zona di via Firenze a bordo della propria vettura con tasso alcolemico pari a 0,6 gr/l, infine anche una donna oltre i quarant’anni residente in città è stata controllata mentre guidava pressi della piazza Garibaldi la propria vettura con un tasso alcolemico pari a 0,7 gr/l.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri di Livorno hanno segnalato agli Uffici competenti della locale Prefettura, quale assuntore di stupefacenti ai fini non terapeutici, un giovane poco sopra la ventina della zona che da un controllo, poco prima zona di via Pietro Nenni, aveva addosso 1,87 grammi di cocaina destinata all’uso personale e contestualmente sottoposta a sequestro

Sicurezza, notte di controlli. Spaccio, coltello, attrezzi da scasso e guida senza patente, denunciate 6 persone