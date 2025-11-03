Home

Sicurezza, Palumbo sollecita il sindaco: "Servono le ordinanze richieste dal Prefetto"

3 Novembre 2025

Livorno 3 novembre 2025

“Il Sindaco Salvetti, pochi giorni fa, si è scagliato nuovamente contro il Governo e contro il Ministero degli Interni, dichiarando, ancora una volta, che l’ordine pubblico e la sicurezza urbana sono solo di competenza del Questore e del Prefetto.

Bene ha fatto il Prefetto a ricordare che dal Governo sono stati stanziati 140.000€ giusto due mesi fa, per potenziare le iniziative sulla sicurezza, sia per aumentare le telecamere che per pagare gli straordinari delle pattuglie. Inoltre, sempre grazie a questo Governo, è stato rafforzato a Livorno il personale sia tra i carabinieri che tra gli agenti di polizia, con la pianta dell’organico delle forze dell’ordine che ha raggiunto finalmente un livello adeguato.

Purtroppo, scontiamo i tanti anni durante i quali la sinistra al governo della città ha sempre fatto finta di non vedere i problemi legati allo spaccio e al degrado, scaricando sui livornesi del centro e della zona nord le conseguenze di questi fenomeni che ormai sono molto radicati.

A proposito di questo, al Sindaco Salvetti, gli chiedo: che fine hanno fatto le ordinanze chieste dal Prefetto il 5 settembre per chiudere i minimarket alle 21 e per vietare il consumo di alcol in bottiglie lungo le strade della città?

L’argomento é stato affrontato qualche settimana dopo in Consiglio, con una mia interrogazione, discussa lo scorso 18 settembre in Commissione 6 – Vivibilità Urbana, senza ricevere alcuna risposta dall’Assessore al Commercio.

Nel frattempo, giusto qualche sera fa, ho documentato che tutti i minimarket segnalati dai residenti per attività sospette, tra Borgo, Shangai e Garibaldi, tra la mezzanotte e l’una, continuano a restare aperti e a vendere bottiglie senza alcun tipo controllo della municipale”.

E’ quanto dichiara con una nota Alessandro Palumbo, Consigliere Comunale FdI

