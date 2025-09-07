Home

Cronaca

Sicurezza, Palumbo su nuove ordinanze: “Chieste da inizio estate ma ignorate dal Sindaco, ringrazio il Prefetto”

Cronaca

7 Settembre 2025

Sicurezza, Palumbo su nuove ordinanze: “Chieste da inizio estate ma ignorate dal Sindaco, ringrazio il Prefetto”

Livorno 7 settembre 2025 Sicurezza, Palumbo su nuove ordinanze: “Chieste da inizio estate ma ignorate dal Sindaco, ringrazio il Prefetto”

“Accolgo molto positivamente quanto annunciato dal Prefetto Giancarlo Dionisi, durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ci saranno nuovi mezzi e nuovi agenti sul territorio livornese, ed un impiego dei nostri militari di strade sicure. Questo dimostra, ancora una volta, che per il Governo Meloni la sicurezza dei cittadini e il lavoro delle forze dell’ordine sono una priorità assoluta.

Registro inoltre con grandissima soddisfazione la richiesta che il Prefetto Dionisi ha fatto al Sindaco Salvetti per emettere nuove ordinanze sulla sicurezza urbana in orario notturno per alcune zone.

Mi ero fatto portavoce dei residenti dei quartieri a inizio estate, per richiedere queste ordinanze al Sindaco, dopo episodi di risse con bottigliate in zona Borgo Cappuccini, oltre che a Shangai, inGaribaldi e in tutto il Centro.

Avevo chiesto a mezzo stampa di limitare l’attività dei minimarket in orario serale ma anche di considerare il divieto alla vendita di bottiglie di vetro, come avevano fatto molti sindaci indipendentemente dal colore politico, tipo Funaro a Firenze, Conti a Pisa e Marabotti a Rosignano. Tutto sentendo anche con le categorie economiche di quelle zone, che subiscono una concorrenza sleale dai minimarket, oltre a danni di immagine ed economici dopo che questi episodi si verificano.

Ho dato seguito a questa richiesta con un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta, depositata oltre due mesi fa in Consiglio, e che sarà discussa in Commissione 6 – Vivibilità Urbana, il prossimo 16 settembre alle ore 9, dove mi aspetto a questo punto risposte che seguano l’indirizzo del Prefetto.

Il Prefetto è andato anche oltre queste richieste, introducendo la zona rossa in Garibaldi, e chiedendo espressamente al Sindaco di emettere ordinanze per vietare il consumo di alcol in strada, ed un maggiore impiego della polizia municipale in questa fascia oraria, sempre nei punti critici.

Non posso che ringraziare il Prefetto Dionisi che, in meno di un anno di servizio a Livorno, si è reso conto della grave situazione di insicurezza e di degrado, molto prima del Sindaco Salvetti che la guida dal 2019, e che finora ci ha sempre ignorati. Consapevole che occorre anche una collaborazione da parte della magistratura per sconfiggere questo fenomeno, va riconosciuto a Dionisi l’aver saputo ascoltare le proteste dei cittadini e di star provando, con azioni concrete, a dare un impulso molto più incisivo rispetto ad altri suoi predecessori.

Fa sorridere che ora il Sindaco dichiari che “la città non è fuori controllo”. Forse adesso è vero, ma non di certo per volontà sua”.

Alessandro Palumbo

Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

Sicurezza, Palumbo su nuove ordinanze: “Chieste da inizio estate ma ignorate dal Sindaco, ringrazio il Prefetto”