9 Novembre 2022

Sicurezza passaggi pedonali a Stagno, Venerdì 11 presidio e manifestazione

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 9 novembre 2022

“Quello che non si riesce a discutere in Consiglio comunale.. Lo discuteremo in strada in mezzo alla gente” è quanto dichiara il consigliere comunale di Collesalvetti Emanuele Marcis.

Il consigliere organizza con i residenti di Stagno una manifestazione per la messa in sicurezza del tratto di Aurelia dove purtroppo ci sono stati molti investimenti di persone sulle strisce pedonali di cui anche alcuni mortali

“Da oltre 50 anni troppe vite spezzate e troppe promesse mai mantenute. ORA BASTA”.

Il Presidio e la Manifestazione a Stagno per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali è prevista per Venerdì 11 novembre alle ore 16. 30

