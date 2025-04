Cronaca

22 Aprile 2025

Livorno 22 aprile 2025 Sicurezza, Perini: “Botte e coltello in piazza della Repubblica, perchè Salvetti non va lì?”

Un nuovo episodio di violenza in piazza della Repubblica riaccende il dibattito politico cittadino sulla sicurezza. A rilanciare il tema è il consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini (Fratelli d’Italia), che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video girato la sera di Pasqua, in cui si vede una discussione degenerata in una colluttazione. Il video pubblicato è stato inviato al consigliere da un cittadino e il Perini racconta quanto gli è stato riferito

Nel filmato si distinguono due persone che litigano animatamente; uno dei due colpisce l’altro a pugni mentre nell’altra mano tiene quello che Perini indica come un coltello (anche se a noi sembra più un bastone)

Nel video si vede anche una terza persona, di colore, che sembra urlare come per far cessare la lite. L’uomo urla però intervenire fisicamente, presumibilmente intimorita dall’oggetto in mano al contendente.

Il consigliere Perini accompagna il video con un commento diretto e molto polemico: «PERCEZIONI DI PASQUA. Discussione con coltello tra le risorse di piazza della Repubblica. Perché il sindaco non va lì di sera a vedere com’è la situazione, invece di tagliare i nastri nei posti fighetti?»

Un post che, nel solco della linea politica di Fratelli d’Italia, punta il dito contro la gestione della sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale. L’attacco è chiaramente indirizzato al sindaco Luca Salvetti, accusato di minimizzare il problema sicurezza in alcune aree della città e di mostrarsi attivo solo in occasioni ufficiali e mediaticamente più rassicuranti.

Il messaggio richiama anche la discussione – ormai ricorrente – sulla “percezione” dell’insicurezza e sulle responsabilità amministrative e istituzionali nel garantire ordine pubblico, soprattutto in zone centrali della città come piazza della Repubblica.

Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte nel video né eventuali sviluppi investigativi; resta alta la tensione politica attorno al tema della sicurezza urbana