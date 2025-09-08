Home

8 Settembre 2025

Livorno 8 settembre 2025 Sicurezza, Perini (FdI): “Il Prefetto dimostra di ascoltare i cittadini, Salvetti continua a rinviare”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, torna a puntare il dito contro il sindaco Luca Salvetti, dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP).

“Per il sindaco – dichiara Perini – è ormai scattata una sorta di amministrazione di sostegno. Le competenze che spettano al primo cittadino in materia di sicurezza urbana, come l’impiego della Municipale, le ordinanze sugli alcolici e i minimarket o la videosorveglianza, sono state di fatto assorbite dal Prefetto, che ha imposto misure straordinarie su larga parte del territorio cittadino”.

Secondo il consigliere, Salvetti avrebbe chiesto la convocazione del COSP nella speranza di ottenere una presa di posizione a suo favore, ma sarebbe uscito “con una sonora sconfitta”, trovandosi di fronte alla decisione di rafforzare i presidi delle forze dell’ordine e all’invito del Prefetto a emettere nuove ordinanze.

Perini sottolinea; “il sindaco si era fatto accompagnare al COSP dall’assessore Raspanti, che Salvetti sta cercando di lanciare come suo “erede politico”.

Ma – e qui Perini rincara la dose – “lo stesso assessore ha dovuto fare i conti con la dura realtà. Alla domanda “in quali aree devono essere efficaci le ordinanze del Comune”; l’assessore si è sentito rispondere con un lungo elenco di posti e avrebbe commentato laconico “praticamente tutta la città”.

Il consigliere ribadisce quindi che il tema sicurezza interessa l’intero territorio livornese e sottolinea che; “il Partito Democratico è consapevole del fatto che Salvetti non è più ricandidabile e che la sua figura è sempre più logora”

“Il Prefetto Dionisi – conclude Perini – ha dimostrato di saper ascoltare cittadini e realtà locali. Al contrario, Salvetti continua a rinviare, parlando di valutazioni sull’ordinanza contro il consumo di alcol in strada, quando il problema è sotto gli occhi di tutti. Il rischio è che i suoi ritardi continuino a danneggiare la città”.