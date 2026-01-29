Home

Sicurezza personale sanitario: potenziamento passaggi di polizia e carabinieri e sistemi di sorveglianza

Sicurezza personale sanitario: potenziamento passaggi di polizia e carabinieri e sistemi di sorveglianza

Livorno 29 gennaio 2026 Sicurezza personale sanitario: potenziamento passaggi di polizia e carabinieri e sistemi di sorveglianza

Si è svolta presso la Prefettura una riunione del Tavolo permanente sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, organismo istituito nell’ambito del protocollo sottoscritto nel gennaio dello scorso anno.

La sicurezza dei presidi ospedalieri e l’implementazione degli strumenti di tutela del personale sanitario è una tematica di particolare rilievo a livello nazionale, che sul territorio provinciale è stata declinata sulla scorta del significativo incremento di accessi ai Pronto Soccorso cittadini durante le recenti festività natalizie, con il portato di tensioni ingenerate dal protrarsi delle attese.

Nel corso della riunione è stata confermata la piena funzionalità del presidio fisso della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso e, al contempo, si è deciso il potenziamento dei servizi di vigilanza, attraverso l’incremento dei passaggi di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri all’interno dei Pronto Soccorso, al fine di monitorare costantemente la situazione.

L’azienda USL ha inoltre annunciato che entro il mese di febbraio entreranno in funzione i sistemi di videosorveglianza all’interno delle strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai Pronto Soccorso.

Il Tavolo permanente continuerà a monitorare l’andamento del fenomeno e l’attuazione delle misure previste dal protocollo.