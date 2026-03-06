Home

6 Marzo 2026

Livorno 6 marzo 2026 Sicurezza, più fondi e poteri ai sindaci, Palumbo (FdI): “niente più scuse, Salvetti potenzi i turni notturni”

“Il Governo raddoppia il Fondo per la Sicurezza Urbana e dà nuovi poteri ai sindaci. Ora Salvetti non avrà più scuse per potenziare i turni serali-notturni della Polizia Locale.

Il nuovo decreto sicurezza accoglie molte delle richieste fatte dai comuni in materia di sicurezza urbana. Il nuovo provvedimento dà più poteri ai sindaci, con nuove misure amministrative e di prevenzione nelle città, ad esempio per attenzionare aree critiche e per bonificare aree degradate, ma prevede anche una considerevole nuova disponibilità di fondi, oltre a dare ampie deroghe assunzionali per la polizia locale, con la possibilità di una finanziabilitá più corposa ma anche più flessibile.

Saranno circa 270.000€ le risorse che saranno destinate a Livorno dal Fondo per la Sicurezza Urbana (circa il doppio del 2025), ma nel decreto c’è anche la possibilità di finanziare l’organico della Polizia Locale con il gettito da tassa di soggiorno o con una quota più alta di proventi da sanzioni Codice della Strada per destinarli agli straordinari degli agenti.

Salvetti ora non ha più scuse, faccia sinergia col Prefetto e col Questore per mettere a punto un piano di misure e di interventi volti al miglioramento della sicurezza urbana, cominciando col potenziamento dei turni serali e notturni della Polizia Locale, cosi da contribuire in maniera più incisiva ai presidi interforze nei quartieri della malamovida, come La Venezia o Attias, ma anche quelli con atti di microcriminalità giovanile, come La Leccia e La Scopaia.

Visto che ha aggiornato il DUP in questa direzione, dopo le nostre innumerevoli richieste, è il momento di passare dalle parole ai fatti, grazie alle nuove opportunità e ai nuovi strumenti nazionali”.

Alessandro Palumbo

Consigliere comunale Fratelli d’Italia