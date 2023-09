Home

12 Settembre 2023

Livorno 12 settembre 2023 – Sicurezza ponte sullo Scolmatore a Stagno, Marcis: “Dalle parole ai fatti, venerdì 15 cittadini in strada”

Emanuele Marcis, Consigliere Comunale Cittadini in Comune per Collesalvetti invita i cittadini a manifestare venerdì 15 settembre per la sicurezza del ponte sullo scolmatore a Stagno

“Dalle parole ai fatti…ormai sono anni che si attende un intervento di ristrutturazione da parte di Anas, per la manutenzione di questo Ponte. Ma niente è stato fatto nonostante le promesse ed impegni presi .

La sicurezza stradale non ha colore politico ed è un problema sentito da tutti.

Venerdì 15 settembre ore 18,00 si scende in strada con una manifestazione Per la sicurezza stradale.”

