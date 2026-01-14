Sicurezza, Potenti (Lega):  Bene nuovo piano incrementi personale Polizia di Stato a Solvay

Home

14 Gennaio 2026

Livorno 14 gennaio 2026 Sicurezza, Potenti (Lega): Bene nuovo piano incrementi personale Polizia di Stato

“È stato reso noto da parte del Viminale il nuovo Piano incrementi e assegnazioni del 231 esimo corso allievi agenti e del 19 esimo corso vice ispettori della Polizia di Stato ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali.

È motivo di soddisfazione, e per questo devo ringraziare il sottosegretario Nicola Molteni, la notizia dell’incremento di 5 agenti al Commissariato di Polizia di Stato di Rosignano Solvay.

Un presidio assolutamente vitale e che da tempo soffriva della generalizzata esigenza di riportare nuove risorse al proprio organico.

La presenza di un presidio come il Commissariato di Rosignano costituisce un motivo di tranquillità per un territorio altamente complesso ed assieme ai recenti incrementi di giovani militari dei Carabinieri, rende complessivamente sempre più puntuale, vivace ed operativa la possibilità di rispondere alle molte esigenze del nostro territorio”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama.