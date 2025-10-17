Home

Sicurezza, Potenti (Lega): bene Viminale, in arrivo per Livorno 33.606 Euro per ‘Scuole sicure’ contro lo spaccio

17 Ottobre 2025

Livorno 17 ottobre 2025 Sicurezza, Potenti (Lega): bene Viminale, in arrivo per Livorno 33.606 Euro per ‘Scuole sicure’ contro lo spaccio

“In arrivo risorse per il nostro capoluogo, Livorno, volti alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati 33.606 euro a Livorno per rifinanziare il programma ‘Scuole sicure’, attingendo al Fondo sicurezza urbana.

Un progetto nato con Matteo Salvini e ulteriormente rafforzato in questi anni per tutelare i nostri ragazzi e intervenire concretamente nei luoghi da loro frequentati contro pusher e spacciatori. I nostri territori avranno così risorse destinate alla videosorveglianza, all’assunzione e al pagamento degli straordinari degli agenti di Polizia locale, all’acquisto di mezzi, al sostegno di campagne di sensibilizzazione.

La Lega sosterrà sempre la battaglia contro coloro che vendono morte ai nostri giovani”.

Cosí Manfredi Potenti, Senatore della Lega