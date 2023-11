Home

Cronaca

Sicurezza, Potenti (Lega): Incomprensibili polemiche per esercito a Livorno, serve sicurezza contro crimine

Cronaca

13 Novembre 2023

Sicurezza, Potenti (Lega): Incomprensibili polemiche per esercito a Livorno, serve sicurezza contro crimine

Livorno 13 novembre 2023 – Sicurezza, Potenti (Lega): Incomprensibili polemiche per esercito a Livorno, serve sicurezza contro crimine

“Apprendo con sorpresa della contrarietà espressa da alcuni sindacati circa l’annunciato arrivo di quindici militari di Strade Sicure a Livorno.

Francamente, fatico a comprendere queste polemiche anche alla luce di recenti fatti di cronaca come l’aggressione di una donna 90enne a Piombino, in pieno giorno, ridotta in fin di vita.

E’ evidente come sia necessario elevare lo standard di sicurezza nel nostro territorio pur a fronte delle difficoltà economiche che non permettono la desiderata da tutti immissione massiva di uomini delle forze dell’ordine oggi ribadita dai sindacati.

Nonostante questa situazione, il Governo ha recentemente aumentato anche il personale destinato alle Questure, comprese quelle di Livorno, Pisa e tante altre sedi, dimostrando di voler fortemente perseguire questo obiettivo.

Per questo ritengo che l’assegnazione di nuovo personale esercito impegnato nel progetto Strade sicure sia un risultato da festeggiare e non certo da criticare”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin