Sicurezza, Potenti (Lega): Nuovi agenti a Livorno grazie al Governo

27 Ottobre 2023

Livorno 27 ottobre 2023 – Sicurezza, Potenti (Lega): Nuovi agenti a Livorno grazie al Governo.

“Esprimo viva soddisfazione per il Piano di assegnazione del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato presso le Questure, previsto per dicembre 2023.

Nel prossimo mese di dicembre saranno infatti immessi in servizio presso la Questura di Livorno ben 10 agenti i quali contribuiranno a potenziare le azioni a tutela del territorio grazie, appunto, al piano di assegnazione delle aliquote tra i comparti che prevede, l’attribuzione complessiva di ben 1160 unità alle Questure.

Un sentito ringraziamento al Governo, in particolare al Ministero dell’Interno e al sottosegretario Nicola Molteni, delegato per le materie di competenza del dipartimento della Pubblica sicurezza, per questa bella notizia.

Ci tengo, infine, a fare gli auguri di buon lavoro ai dieci ragazzi destinati a Livorno a cui rivolgo il mio saluto di benvenuto.

Questo rafforzamento di personale consentirà di garantire sicurezza e serenità nelle nostre città”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

