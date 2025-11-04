Sicurezza, Salvetti attacca: “O la classifica del Sole 24 Ore è falsa o la destra di governo ha fallito” (Video)

Home

4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 Sicurezza, Salvetti attacca: “O la classifica del Sole 24 Ore è falsa o la destra di governo ha fallito”

Salvetti: “O Salvini e la destra dicono il vero e la classifica del Sole 24 Ore non disegna la realtà delle cose oppure la classifica è veritiera e Salvini e la destra, dopo oltre 2 anni di governo, sul tema sicurezza hanno fallito a Livorno come altrove.

Delle due l’una”.

