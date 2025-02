Sicurezza San Marco-Pontino, il PD incontrerà i cittadini. Tra i presenti anche Security Manager del Comune di Livorno

Home

Cronaca

Cronaca

16 Febbraio 2025

Livorno 16 febbraio 2025 Sicurezza San Marco-Pontino, il PD incontrerà i cittadini

Mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 18:30, presso il Circolo San Marco-Pontino, in Via Garibaldi 93 a Livorno, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Sicurezza: una Questione di Sinistra“, promosso dalla segreteria dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo tra la cittadinanza e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di affrontare le tematiche relative alla sicurezza urbana attraverso un approccio inclusivo e progressista.

La coalizione di maggioranza di sinistra, come delineato nel programma dell’amministrazione comunale, promuove un modello di sicurezza integrata che pone al centro la prevenzione, il monitoraggio del territorio e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Il rafforzamento della Protezione Civile, il potenziamento della Polizia Municipale nei quartieri e il coordinamento con la Prefettura e le Forze dell’Ordine sono strumenti chiave per garantire un controllo più capillare e mirato del territorio.

Un elemento cruciale di questo approccio è l’istituzione del ruolo di Security Manager, affidato a Giampaolo Dotto, esperto nella gestione strategica della sicurezza, che promuove la collaborazione tra Polizia Municipale, Settore delle Politiche Sociali, Commercio, Lavori Pubblici e la comunità locale.

A completare questo quadro, sono previsti ulteriori investimenti in tecnologia, come la videosorveglianza (già nel precedente mandato sono state installate 250 telecamere), e il potenziamento dei sistemi di coordinamento e presidio territoriale.

L’incontro rappresenterà un’opportunità per un confronto approfondito su questi temi di rilevanza, in particolare per il quartiere San Marco-Pontino, che chiede un’attenzione sempre più crescente in materia di sicurezza.

Saranno con noi per parlarne Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune di Livorno, Angela Bona, Segretaria provinciale SIULP Livorno, Costantino Fiori, Segretario Generale Regionale Toscana UNARMA -Associazione Sindacale Carabinieri, Giuseppe Dies, rappresentante UNARMA Carabinieri, Francesco De Luca, Segretario Generale Regionale Toscana SILF Guardia di Finanza, e Franco Santini, Segretario Provinciale Livorno SILF G.d.F. Coordina Matteo Vivoli, della segreteria dell’UC Livorno con delega a sicurezza e integrazione. Sono previsti i saluti di Silvia Ghelardi, segretaria del Circolo San Marco-Pontino che ospita l’iniziativa.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità per un confronto diretto con le istituzioni e le Forze dell’Ordine sulle strategie ed opportunità per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in città.