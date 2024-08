Home

Sicurezza stradale, 22enne rifiuta alcoltest, denunciata

31 Agosto 2024

Piombino (Livorno) 31 agosto 2024 – Sicurezza stradale, 22enne rifiuta alcoltest, denunciata

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura; i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno effettuato diversi controlli all’esito dei quali due automobilisti sono stati denunciati.

In particolare in Piombino durante un posto di controllo, i carabinieri hanno sorpreso un 48enne bolognese, con diversi precedenti per abuso di alcol, alla guida di un’autovettura non di sua proprietà con un tasso alcolemico pari a 1. 20 g/l, ovvero oltre il doppio rispetto al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia ed il ritiro immediato della patente di guida. mentre il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

Nel corso di un ulteriore controllo alla circolazione stradale i militari hanno individuato una 22enne alla guida di un suv. Notando uno stato di alterazione, l’hanno invitata ad effettuare i previsti accertamenti per rilevare l’eventuale assunzione di alcool mediante etilometro in dotazione. La 22enne ha però opposto un deciso rifiuto. A seguito del suo rifiuto la 22enne è stata denunciata in stato di libertà, con contestuale ritiro immediato della patente di guida.

I controlli dei carabinieri sono finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool alla guida e sono orientati in via prioritaria a garantire la sicurezza stradale, in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.