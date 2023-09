Home

18 Settembre 2023

Piombino (Livorno) 18 settembre 2023 – Sicurezza stradale a Piombino, 6.500 euro di sanzioni in una notte

I Carabinieri della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo alla “mala movida”; hanno eseguito un servizio coordinato in orario serale e notturno

Sottoposti a controllo 101 persone e 60 autoveicoli. A questi si sono aggiunti i controlli effettuati a carico di 8 soggetti destinatari di misure cautelari. (arrestati/detenuti domiciliari, sottoposti alla permanenza in casa nelle ore notturne). Le otto persone sono risultate in regola con le prescrizioni imposte.

Segnalato un 20enne alla Prefettura di Livorno come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico in quanto trovato in possesso di 3 gr. di hashish.

Inoltre, in via della Resistenza gli uomini dell’Arma sorprendono un giovane 19enne guida senza aver conseguito la patente di guida e su mezzo privo di assicurazione. Per lui maxisanzione ed immediato sequestro amministrativo del veicolo.

Nel corso dei controlli effettuati, i militari hanno accertato ulteriori 6 violazioni amministrative relative ad infrazioni al C.d.S. (prevalentemente per guida senza cintura, utilizzo del cellulare alla guida e mancanza di copertura assicurativa e revisione), elevando sanzioni per l’importo complessivo di circa euro 6.500.

