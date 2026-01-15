Home

Sicurezza stradale, a Rosignano arriva lo “Street Control”. Le zone più attenzionate

15 Gennaio 2026

A Rosignano Marittimo più controlli: a febbraio scatta lo “Street Control”

Aumentare la sicurezza stradale e contrastare comportamenti scorretti alla guida. È questo l’obiettivo del Comando della Polizia Locale di Rosignano Marittimo, che ha annunciato l’intensificazione dei controlli sul territorio comunale a partire dal mese di febbraio, attraverso l’utilizzo del dispositivo elettronico “Street Control”.

Il sistema sarà impiegato per verificare il rispetto delle norme in materia di fermata e sosta dei veicoli, disciplinate dagli articoli 157 e 158 del Codice della Strada, ma anche per individuare mezzi privi di copertura assicurativa o di revisione periodica.

Come funziona il dispositivo

Lo “Street Control” è un applicativo tecnologico già in dotazione alla Polizia Locale, installato su auto di servizio, che consente di leggere automaticamente le targhe dei veicoli parcheggiati lungo le strade. Una telecamera montata sul mezzo di pattuglia è in grado di fotografare le targhe entro un raggio massimo di 20 metri, incrociando poi i dati rilevati con le banche dati del Portale dell’Automobilista, della Motorizzazione civile e delle compagnie assicurative.

Il sistema permette così di procedere in modo rapido ed efficace alla contestazione delle violazioni, rendendo più incisiva l’attività di controllo anche sul fronte della sosta abusiva.

“Un deterrente contro comportamenti incivili”

A spiegare il senso dell’operazione è la comandante della Polizia Locale, Annalisa Maritan, che sottolinea come lo strumento rappresenti un ulteriore passo avanti nella prevenzione:

«Con lo “Street Control” ci poniamo l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. L’apparecchio costituisce un deterrente per comportamenti scorretti ed incivili sulla strada. Consente di contrastare la sosta selvaggia e la circolazione senza assicurazione e senza revisione».

Le zone più attenzionate

Il dispositivo potrà essere utilizzato su tutte le strade del territorio comunale, ma; particolare attenzione sarà riservata alle aree più sensibili alla congestione del traffico causata da soste irregolari. Tra queste:

Rosignano Marittimo: Piazza Gori e via Gramsci

Vada: Piazza Garibaldi

Castiglioncello: Piazza della Vittoria

Rosignano Solvay: Via Allende

In queste zone verrà inoltre rafforzata la segnaletica di divieto, con pannelli informativi specifici che, pur non essendo obbligatori per legge, avranno la funzione di preavvisare gli utenti della possibile presenza dello “Street Control”.

Sicurezza e rispetto delle regole

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano, puntando su prevenzione, controllo e responsabilizzazione degli automobilisti, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e la fluidità del traffico nei punti più critici del territorio.

