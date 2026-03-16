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Sicurezza stradale Cecina: sei denunciati tra guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest

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16 Marzo 2026

Sicurezza stradale Cecina: sei denunciati tra guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest

Cecina (Livorno) 16 marzo 2026 Sicurezza stradale Cecina: sei denunciati tra guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest

Fine settimana di controlli sul territorio per i Carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un servizio straordinario per garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne.

Durante l’attività di vigilanza, i militari hanno denunciato sei persone per diversi reati legati soprattutto alla sicurezza stradale.

In particolare, lungo Viale Galliano (Cecina), tre automobilisti – due uomini e una donna di età compresa tra 25 e 55 anni – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I controlli effettuati con l’etilometro hanno infatti evidenziato valori alcolemici superiori ai limiti consentiti dal Codice della strada, compresi tra 0,6 e 1,27 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Altri due conducenti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli. Nel primo caso un 65enne, fermato durante un controllo e apparso con evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di alcol, ha rifiutato di effettuare l’alcoltest. Per lui, oltre alla denuncia, sono scattati il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Analoga vicenda ha riguardato un 45enne, fermato mentre era alla guida di un motociclo, che si è opposto al test tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre denunciato anche un pregiudicato 50enne di origini extracomunitarie, accusato di non essersi fermato all’alt dei carabinieri nella zona industriale di Rosignano Marittimo. Il caso rientra nell’applicazione dell’articolo 192 del Codice della strada, come aggiornato dal recente Decreto Sicurezza.

Complessivamente, durante il servizio i militari hanno controllato 60 persone, 28 veicoli e due esercizi commerciali, rafforzando la presenza sul territorio sia nei centri abitati che nelle zone periferiche.