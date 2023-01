Home

Sicurezza stradale, denunciata 33enne per non essersi sottoposta all'alcoltest

Piombino

23 Gennaio 2023

Sicurezza stradale, denunciata 33enne per non essersi sottoposta all’alcoltest

Piombino, (Livorno) 23 gennaio 2023 – Sicurezza stradale, denunciata 33enne per non essersi sottoposta all’alcoltest

Controlli di sicurezza stradale

I carabinieri della locale stazione Radiomobile hanno denunciato una giovane 33enne per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza sebbene ne presentasse i sintomi ed avesse provocato un sinistro stradale. Gli strumenti in dotazione all’Arma ed alle altre Forze dell’Ordine sono tarati e revisionati e non c’è alcun motivo per non sottoporsi all’accertamento se non si è ecceduto nel bere, per contro sono comunque previste sanzioni qualora si opponga un rifiuto;

