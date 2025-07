Home

Sicurezza stradale, due denunce per guida in stato di ebbrezza

7 Luglio 2025

Livorno 7 luglio 2025

Livorno, controlli dei Carabinieri alla guida: due denunce per guida in stato di ebbrezza

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Livorno per garantire la sicurezza stradale, anche in risposta ai recenti gravi incidenti che hanno scosso la comunità. I militari, impegnati in attività di prevenzione e repressione lungo le principali arterie cittadine, hanno eseguito verifiche mirate nelle ore serali e notturne, volte a contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso del servizio, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 55enne fermato in via degli Acquedotti mentre era alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1,1 grammi per litro, ben oltre il limite legale fissato a 0,5 g/l. Per lui è scattata la denuncia, con conseguente ritiro della patente e segnalazione all’autorità giudiziaria.

Stessa sorte per un secondo automobilista, un 45enne fermato in piazza della Repubblica. Sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un tasso di 0,95 g/l, anche in questo caso oltre il consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il ritiro del documento di guida.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza della prevenzione e invitano i cittadini a non mettersi alla guida in stato di alterazione, ricordando che l’abuso di alcol alla guida mette a rischio non solo la propria incolumità ma anche quella degli altri utenti della strada. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana, per contrastare il fenomeno della guida pericolosa e sensibilizzare la popolazione al rispetto del Codice della Strada.