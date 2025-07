Home

Sicurezza stradale e monopattini, Lega: a Livorno continua l’anarchia

7 Luglio 2025

A Livorno continua l’anarchia tra le vie della città tra i utenti di certi mezzi di locomozione: i monopattini elettrici infatti sfrecciano per le strade dei quartieri senza regole, senza rispettare la legge sul nuovo codice della strada entrato in vigore a fine 2024.

Si continua a vedere persone che sul monopattino vanno addirittura in due (si veda foto scattata domenica pomeriggio del 15 giugno 2025), oltre una gran quantità di questi mezzi che senza sosta viaggia ad alte velocità su marciapiedi del lungomare o del centro città facendo pericolosi slalom tra i pedoni.

Dopo sei mesi dell’entrata in vigore del nuovo codice stradale voluto fortemente dal Carroccio, il Sindaco Salvetti, nonostante numerosi articoli apparsi sulla stampa che denunciavano questo stato di anarchia anche a firma dei dirigenti locali della Lega, sembra continuare a sottovalutare il problema senza coordinarsi con la Polizia Municipale per intensificare i controlli in tal senso.

La sicurezza dei conducenti di auto, moto, biciclette oltre che dei pedoni, deve essere prioritaria e va garantita per evitare incidenti anche mortali. Per le vie della città, sul lungomare ed alcune volte anche nei tratti della Variante Aurelia, si continuano a vedere gli indisciplinati che nonostante le prescrizioni d’obbligo del casco, polizza assicurativa e targa, non rispettano le leggi, ma anzi, spesso e volentieri guidano questo mezzo elettrico addirittura con il cellulare in mano.

Pertanto chiediamo urgentemente al Sindaco, anziché pensare ad inaugurare con taglio di nastro annesso, le fantomatiche quanto illogiche piste ciclabili che non hanno ne un capo ne una coda, di coordinarsi il prima possibile anche con le forze di tutela della sicurezza pubblica, al fine di intensificare il controllo stradale per la corretta applicazione del Codice della Strada e quindi della adeguata conduzione dei monopattini.

Cogliamo infine l’occasione per segnalare ancora una volta, l’estrema pericolosità per i pedoni durante il periodo estivo nel tratto del lungomare davanti ai bagni Pancaldi, del parcheggio scooter ricavato sul marciapiede a fianco della pista ciclabile. In questo tratto sono infatti posizionate le segnaletiche, dove i mezzi a due ruote dovrebbero essere trasportati a mano, ma gli indisciplinati fanno orecchie da mercante e giornalmente sfrecciano sul marciapiede mettendo in serio pericolo l’incolumità dei pedoni. Riteniamo per tanto che, anche in questo caso, siano necessari maggiori controlli abbinati alla realizzazione magari di dissuasori per ridurre la velocità dei mezzi a due ruote e specifiche barriere a tutela dei passanti.

Come Lega continueremo a vigilare sul territorio affinché siano fatte rispettare tutte le regole del Codice della Strada al fine di garantire sempre e comunque la sicurezza dei nostri concittadini.

Il Segretario Comunale Lega Livorno Gasparri Michele

Il Segretario Provinciale e Capogruppo Lega Livorno Ghiozzi Carlo

