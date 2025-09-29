Home

Politica

Sicurezza stradale, Europa Verde: bene la proroga allo stop sul Romito per i TIR

Politica

29 Settembre 2025

Sicurezza stradale, Europa Verde: bene la proroga allo stop sul Romito per i TIR

Livorno 29 settembre 2025 Sicurezza stradale, Europa Verde: bene la proroga allo stop sul Romito per i TIR

La sicurezza stradale è diventata un’emergenza che richiede risposte immediate e concrete. Ha fatto bene il prefetto a prorogare lo stop ai TIR sul Romito e sulla 206: i dati confermano un aumento della sicurezza e una drastica riduzione degli incidenti.

Non possiamo più assistere a tragedie evitabili. Iniziative simili a quella del prefetto devono essere estese anche ai centri abitati. Gli incidenti sono in costante aumento in tutta Italia e la sosta selvaggia rende strade e marciapiedi sempre più pericolosi.

Abbiamo ben presente gli episodi che hanno segnato la nostra comunità: l’incidente in viale Carducci a Livorno, dove un pedone è stato investito da un motorino che superava un’auto ferma; il grave scontro in viale Italia, in cui un turista ha travolto uno scooterista; lo schianto in via Mattei, costato il coma a una ragazza di 19 anni per una manovra azzardata. Non possiamo dimenticare neppure l’anziano ciclista agganciato da un’auto, ulteriore prova della vulnerabilità degli utenti più deboli della strada.

Tutte queste tragedie dimostrano che il problema è profondo e strutturale. Non possiamo permettere che la sicurezza dei cittadini sia messa a rischio da comportamenti irresponsabili e da infrastrutture inadeguate.

Per questo apprezziamo provvedimenti che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza, ma serve di più: nei centri abitati è il momento di investire in percorsi ciclabili sicuri, in una rete di trasporto pubblico efficiente e in soluzioni di mobilità sostenibile.

Sulle strade statali e provinciali occorre limitare il transito dei TIR, prevedendo al tempo stesso riduzioni o esenzioni dei pedaggi autostradali per favorirne l’utilizzo. Così come va cancellato il casello di Rosignano, simbolo di un’autostrada troppo breve e troppo costosa.

La sicurezza stradale non è un tema da rinviare: è una priorità che riguarda la vita di tutti noi. Ora è il momento di agire con coraggio e responsabilità.

Europa Verde Livorno

Sicurezza stradale, Europa Verde: bene la proroga allo stop sul Romito per i TIR