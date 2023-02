Home

Cronaca

Sicurezza stradale, i controlli dei Carabinieri in città

Cronaca

19 Febbraio 2023

Sicurezza stradale, i controlli dei Carabinieri in città

Livorno 19 febbraio 2023 – Sicurezza stradale, i controlli dei Carabinieri in città

I controlli straordinari hanno riguardato anche la città di Livorno, dove i Carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio con l’impiego di numerose pattuglie, anche in abiti civili, in particolare nei quartieri interessati dalla “movida” e lungo le strade maggiormente trafficate.

71 le persone identificate e 38 i veicoli controllati. Nell’ambito dei controlli un neopatentato è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza perché, fermato alla guida del proprio motoveicolo, presentava un tasso alcolemico di 0,37 gr/l; per i neopatentati non è consentita l’assunzione di alcool prima di porsi alla guida. Un’altra sanzione è stata comminata per mancata revisione del veicolo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin