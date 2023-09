Home

5 Settembre 2023

Sicurezza stradale, il bilancio dei controlli dei carabinieri

Piombino (Livorno) 5 settembre 2023

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Piombino, hanno eseguito un servizio di controlli straordinari finalizzati alla sicurezza stradale

I controlli sono stati proiettati al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale ed al contrasto della cosiddetta “malamovida”.

I Carabinieri di Piombino hanno controllato in totale 107 persone e 120 veicoli.

In particolare, nel corso dei controlli effettuati, i militari hanno accertato 11 violazioni amministrative relative ad infrazioni al C.d.S. (prevalentemente per guida senza cintura, utilizzo del cellulare alla guida e mancanza revisione), nonché rimosso un veicolo che occupava abusivamente il posto riservato ad un disabile, elevando sanzioni amministrative per l’importo complessivo di circa 2.000.

In particolare, in Piombino, un 55enne del luogo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altra autovettura, è risultato essere alla guida della propria autovettura in stato di alterazione alcolica, con tasso alcolemico pari a 1,32 g/l e pertanto i militari dell’Aliquota Radiomobile lo hanno deferito in stato di libertà all’A.G. labronica ed hanno proceduto al ritiro della patente.

Sempre nel centro cittadino, i carabinieri hanno sanzionato per ubriachezza due giovani di origini nordafricane che importunavano i passanti.

I controlli proseguiranno nel piombinese e la Val di Cornia

