Sicurezza stradale Livorno, otto automobilisti sorpresi in stato di ebrezza

14 Dicembre 2025

Livorno 14 dicembre 2025

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, impegnati in servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati.

Nel corso di distinti controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà tre automobilisti per guida in stato di ebrezza; due donne e un uomo di età compresa tra i 25 e i 55 anni

I tre conducenti sono stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli e sottoposti ad accertamento con etilometro, risultando positivi con valori superiori a 0. 8 g/l, soglia oltre la quale scatta la denuncia penale. Per tutti è stato disposto l’immediato ritiro della patente di guida, mentre i veicoli sono stati affidati a terze persone idonee alla conduzione.

Nel medesimo servizio, i Carabinieri hanno inoltre contestato cinque infrazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, riscontrando; tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti, ma inferiori alla soglia penale prevista dalla normativa vigente.

Complessivamente, durante l’operazione i Carabinieri hanno controllato 64 persone e 35 veicoli, confermando l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida e nella tutela della sicurezza sulle strade del territorio livornese.