24 Luglio 2023

Sicurezza stradale, Salvetti e Cepparello: – 36% di incidenti sul viale Italia, risultati raggiunti e prospettive

Livorno 24 luglio 2023 – Sicurezza stradale, Salvetti e Cepparello: – 36% di incidenti sul viale Italia, risultati raggiunti e prospettive

Meno 36 per cento di incidenti rispetto alla media degli anni 2017-2022 (escludendo il 2020, anno del lock down) sul viale Italia. E’ il dato estremamente significativo che si è registrato nel primo semestre del 2023 sulla strada in cui si sono apportate modifiche significative:11 attraversamenti pedonali rialzati, divieti di svolta a sinistra da via San Jacopo e da via del Mare.

Il dato è stato riferito dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale, tema “sicurezza e mobilità cittadina. Risultati raggiunti e prospettive”, alla presenza anche del presidente dell’Aci , Marco Fiorillo. presente anche la progettista comunale ing Elga Pellegrini.

L’assessore Cepparello ha illustrato nel dettaglio la strategia adottata sul viale Italia e i nuovi interventi in arrivo (fra i quali una colonnina per l’autovelox in prossimità dell’Ippodromo che sarà posizionato periodicamente e sorvegliato da una pattuglia).

“In questi anni – ha specificato l’assessora Cepparello – abbiamo affrontato con particolare attenzione la questione del viale Italia dove, in certi anni, si sono verificati il 5% degli incidenti di tutta la città. Il viale Italia era una emergenza.

All’interno del Pums era prevista una strategia per il viale Italia e abbiamo cominciato a metterla in atto”

“Ho voluto e chiesto al presidente dell’ACI – ha detto il Sindaco – di essere presente perché volevo, insieme a lui, insieme ai suoi collaboratori dare la possibilità di fare un ragionamento complessivo sulle criticità che più volte sono state messe in evidenza dai cittadini ma anche da Aci e, dall’altra parte il lavoro che l’ufficio mobilità, l’assessore Giovanna Cepparello con i suoi uffici, hanno messo in pratica per rispondere ad alcune questioni che ci venivano poste e rispondere complessivamente al quadro dei rischi e della sicurezza sulla nostra città.

I dati sono di assoluto interesse. Questa è una conferenza stampa a cui teniamo parecchio, alla luce anche dei fatti di cronaca, purtroppo drammatici e tristi che ci sono stati negli ultimi giorni e che ci sono in questa città da sempre e purtroppo in tutte le città italiane”.

“Veniamo ora – ha informato il Sindaco – da un giro nel quartiere Ardenza La Rosa e una problematica su cui si sono concentrati i cittadini in maniera assoluta è proprio il tema della sicurezza dei rischi alla guida e dei comportamenti, soprattutto dei ragazzi giovani nella loro vita quotidiana utilizzando i mezzi, gli scooter, le auto.

E’ quindi un tema estremamente sentito. Su questo tema dovevamo dare un segnale e lo abbiamo dato, contemporaneamente Aci dovrebbe poter inserire la propria visione e dare un proprio input con l’obiettivo reale che è quello di migliorare la nostra città.

Aggiungo un piccolo esempio, una piccola situazione che andrà confermata: abbiamo discusso tanto di piazza Mazzini e dello spostamento della fermata di 100 metri e devo dire che nei primi 20 giorni, secondo me un piccolo effetto su quell’area lo ha dato”.

Da parte sua il presidente dell’Aci apprezzando l’impegno dell’Amministrazione sul viale Italia ha chiesto un progetto più ampio, attraversamenti pedonali più uniformi per ridurre ulteriormente l’incidentalità, semafori on demand. Per piazza Mazzini la richiesta è di ridurre a 3 i 5 attraversamenti esistenti.

