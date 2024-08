Home

Cronaca

Sicurezza stradale: Sanzione e ritiro patente sul Romito per tasso alcolemico sopra il consentito

Cronaca

12 Agosto 2024

Sicurezza stradale: Sanzione e ritiro patente sul Romito per tasso alcolemico sopra il consentito

Livorno 12 agosto 2024 – Sicurezza stradale: Sanzione e ritiro patente sul Romito per tasso alcolemico sopra il consentito

Controlli intensificati dei Carabinieri, sanzionato un automobilista per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito di un’operazione di controllo intensificato, promossa dal Comando Provinciale di Livorno e in linea con le strategie del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto dei Comandi Stazione di Livorno Porto, Livorno Centro, Stagno e Collesalvetti, hanno effettuato un articolato servizio coordinato nel capoluogo e nelle zone limitrofe.

Un focus particolare è stato posto sulla sicurezza stradale e sul contrasto alle condotte di guida pericolose. Durante i controlli, in località Romito lungo la Strada Aurelia, un uomo residente nel pisano è stato sorpreso mentre guidava con un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti consentiti. Per l’infrazione, l’automobilista è stato sanzionato amministrativamente e ha subito il ritiro della patente. Le forze dell’ordine continuano a monitorare e intervenire per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti rischiosi.