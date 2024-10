Home

Sicurezza sul lavoro all'interno del Parco industriale Solvay, l'intervento di Filt-Cgil

16 Ottobre 2024

Rosignano (Livorno), 15 ottobre 2024 – Sicurezza sul lavoro all’interno del Parco industriale Solvay, l’intervento di Filt-Cgil

La Filt-Cgil rilancia e supporta l’invito di Stefano Santini (Filctem-Cgil) ad approcciarsi al tema della sicurezza sul luogo di lavoro in modo coordinato e integrato. All’interno del Parco industriale Solvay di Rosignano opera un numero importante di imprese legate alla logistica e in particolare alla movimentazione merci: è fondamentale che anche le parti attive in questo settore giochino – insieme ai soggetti degli altri comparti presenti all’interno del Parco industriale – un ruolo rilevante per contribuire a garantire la sicurezza. Serve un maggior coordinamento tra lavoratori, aziende, rappresentanti sindacali, RLS e RSPP di tutti i vari settori. Fondamentale anche l’istituzione di un RLS di sito. La Filt-Cgil è come sempre a disposizione per confrontarsi e mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per innalzare i livelli di sicurezza sul posto di lavoro.

E’ quanto dichiara Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno)