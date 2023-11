Home

Cronaca

Sicurezza sul lavoro, Salvetti e Simoncini presenti al Safety Day allo stabilimento Solvay

Cronaca

30 Novembre 2023

Sicurezza sul lavoro, Salvetti e Simoncini presenti al Safety Day allo stabilimento Solvay

Livorno 20 novembre 2023 – Sicurezza sul lavoro, Salvetti e Simoncini presenti al Safety Day allo stabilimento Solvay

Lo Stabilimento Solvay di Livorno ha celebrato il proprio Safety Day 2023, il cui tema era “La sicurezza tradotta in un’esperienza”.

Si è trattato di una giornata totalmente dedicata alla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro, con un’elevata partecipazione, circa 75 persone tra dipendenti Solvay e imprese esterne impegnate nel sito, che è insediato da tanti anni all’interno dell’area portuale cittadina.

Al mattino il Direttore Stefano Trusendi ha aperto i lavori con la presentazione dei risultati di sicurezza del Gruppo Solvay e dello stabilimento, rafforzando il messaggio che l’impegno sulla sicurezza è un aspetto fondamentale che coinvolge tutti, sempre ed ovunque.

An Nuyttens, Presidente della Global Business Unit Silica, di cui fa parte il sito di Livorno, ha inviato un video messaggio per far sentire la sua vicinanza ai dipendenti in una giornata così importante per lo stabilimento e per ribadire che l’attenzione agli aspetti della sicurezza è prioritaria per l’azienda e ognuno deve esserne consapevole.

Come testimonianza dell’integrazione del sito nel contesto locale, è stata particolarmente gradita la presenza del Sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell’Assessore allo Sviluppo, Lavoro e Aziende Gianfranco Simoncini che hanno portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, apprezzando l’impegno a sviluppare giornate di confronto di questo tipo. Hanno sottolineato l’interesse per lo stabilimento Solvay di Livorno come consolidata realtà del tessuto produttivo locale, oggi impegnata anche nella realizzazione di un investimento innovativo e strategico, il progetto “Sorriso”, che prevede la produzione di silice amorfa per il mercato degli pneumatici a partire da materie prime naturali e rinnovabili come la cenere della lolla del riso.

La giornata è poi continuata con attività pratiche a cui hanno collaborato insieme tutti i partecipanti, finalizzate a fare formazione e informazione sui temi della sicurezza attraverso la proposta e il racconto di esperienze dirette.

Ci si è cimentati con le tecniche del massaggio cardiaco e della rianimazione nella sessione Qualcuno sta male, nell’attività Vai piano, alcool edition in cui sono stati sperimentati personalmente gli effetti deleteri di assunzione di alcool e droghe sull’attenzione e sulla capacità di agire correttamente, attraverso l’uso di appositi occhiali speciali. Con Quizzando s’impara si sono approfonditi alcuni temi specifici attraverso un contest con quiz interattivi. Infine, in Sicurezza da ricercare, i dipendenti si sono cimentati nella valutazione di stabilire responsabilità e cause di un poco chiaro infortunio sul lavoro.

La giornata si è conclusa con i saluti e le conclusioni del Direttore, con commenti positivi dei partecipanti che hanno apprezzato le iniziative interattive rendendo ancor più coinvolgente la giornata. La possibilità di partecipare attivamente, in gruppi eterogenei, a discussioni e simulazioni ha reso il messaggio sulla sicurezza ancora più tangibile ed efficace.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin