Sicurezza sul lavoro, sanzionato amministratore di una impresa edile

10 Febbraio 2024

Livorno 10 febbraio 2024 – Sicurezza sul lavoro, sanzionato amministratore di una impresa edile

Nell’ambito della campagna dei controlli straordinari nel settore edile particolarmente incentrata sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, in collaborazione con l’Arma territoriale di Montenero, hanno effettuato delle ispezioni ai cantieri edili del territorio.

In uno dei controlli effettuato nella zona di Montenero sono emerse irregolarità di rilievo penale tali per cui i carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Livorno l’amministratore unico di un’impresa edile cui sono state contestate inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella fattispecie, sull’impalcatura sono stati riscontrati materiali e attrezzature ingombranti, possibile ostacolo al passaggio dei lavoratori.

La struttura stessa, poi, non era in regola, poiché mancante di alcune tavole fermapiede ad altri elementi strutturali a vari livelli di ponteggio.

Sono state elevate sanzioni per circa 3000 euro.

